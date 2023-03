VIDÉO - Gaz hilarant : la France doit-elle le bannir à son tour ?

Pour tenter d'endiguer le phénomène, une quinzaine de villes ont décidé depuis deux ans d'aller plus loin, en interdisant sa consommation sur la voie publique. Mais à Nancy, la menace de 150 euros d’amende n’a pas suffi à résoudre le problème. "La pratique ne s’est malheureusement pas interrompue. Au contraire, on se rend compte qu'un trafic commence à se développer", déplore Régis Pfeiffer, secrétaire départemental adjoint de l’unité SGP Police FO de la commune. Le 8 septembre dernier, la police a découvert "plus de 600 bonbonnes" dans un véhicule lors d'un contrôle, pointe-t-il par exemple.

Ce trafic fleurit notamment sur les réseaux sociaux, où en quelques minutes à peine, n'importe quel internaute peut accéder à des dizaines de comptes prêts à livrer les capsules, des activités non déclarées et donc illégales. "Tu commandes, tu me dis ce qu'il te faut", lance un jeune homme contacté par l'équipe de TF1. "Une bonbonne, c'est 2,50, 3,70, 4,90... On livre sur Paris et les banlieues proches", déroule-t-il. Le tout, sans s'embarrasser de vérifier l'âge de son client.