"Infernal" : à Nantes, les riverains de l'aéroport plus que jamais exaspérés par les nuisances sonores

Pour les plus exposés, l'État propose de racheter les maisons avec une majoration de 20%. Sur la cinquantaine de constructions concernées, sept d'entre elles ont déjà été vendues. Mais cela ne concerne que les logements achetés entre 2010 et 2018. Propriétaire depuis 2004, Renaud ne peut y prétendre. "C'est à perte ! Personne ne va acheter une maison avec l'aéroport, avec le nombre croissant de passagers... Moi, je suis en colère, je suis très en colère, mais qu'est-ce qu'il me reste ?", s'agace le riverain.

Un peu plus loin, Gérard a changé toutes les fenêtres de son habitation. Sa maison est située sous l'axe d'atterrissage des avions. De plus, le tramway passe devant chez lui. Il a bénéficié d'une aide de 80% pour financer l'isolation phonique. "Avant, quand un avion passait, on loupait 30 secondes de film. C'est vrai que là, c'est un plus", s'amuse-t-il. Un coup de pouce de l'État qui lui a coûté 6000 euros une fois les aides déduites. Une mesure qui existe depuis 2005, accordée aux habitants particulièrement touchés par le bruit autour des 12 plus grands aéroports français. Vous pouvez consulter la liste exhaustive en cliquant sur ce lien.