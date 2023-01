Mais pourquoi dit-on "mettre du beurre dans les épinards" ?

Ils sont la terreur des cantines. L'ennemi numéro un qui a traumatisé des générations d'enfants. Pour la petite Manon, même lorsqu'ils sont fait maison, la texture, le goût et la couleur des épinards ne passent pas. Et pourquoi ne pas ajouter du beurre ? En cuisine, on s'applique et le résultat reste insatisfaisant : "Non, ça ne me fait pas aimer les épinards, mais je préfère comme ça", tranche Manon.