VIDÉO - Obsèques de Thomas : l'émouvant adieu à l'adolescent tué dans la Drôme

Les obsèques du jeune Thomas, tué le week-end dernier lors d'un bal de village dans la Drôme, se sont déroulées ce vendredi matin. Beaucoup de monde est venu lui rendre hommage, notamment des joueurs de son équipe de rugby. Une équipe de TF1 était présente à cette émouvante cérémonie.

De l'orgue, puis le silence au moment où le cercueil de Thomas arrive devant les portes de l'église. Ce vendredi matin, le monument de cette petite ville de la Drôme était trop étroit pour accueillir toutes celles et ceux venus rendre un dernier hommage au jeune homme tué samedi soir à la sortie d'un bal à Crépol, dans la Drôme.

Des haut-parleurs diffusaient la cérémonie à l'extérieur. Sa famille et ses proches se sont succédé au pupitre, notamment son grand-père, dont vous pouvez entendre le discours dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article : "Thomas était un brave garçon, bien élevé et serviable. Une bande de loubards qui avait un couteau à la place du cœur lui a enlevé la vie. Je ne m'imaginais pas à cette époque la chance que nous avions de le côtoyer assez souvent. Nous n'aurons plus désormais ces occasions privilégiées".

Selon les gendarmes, un millier de personnes est venu se recueillir. "La barbarie ne va pas avoir le dernier mot, ce n'est pas possible. Je suis bouleversée de voir tous ces gens", dit une femme interrogée face à notre caméra. "Ce n'est pas normal ces choses qui se sont passées, il faut qu'on le dise tout haut", lance une autre.

Au milieu de la foule, des ballons ovales et des maillots portés par ses coéquipiers de rugby : Thomas, 16 ans, était le capitaine d'une équipe locale. D'autres habitants anonymes sont venus déposer quelques mots sur ce livre de condoléances, exprimer leur compassion. Les neuf agresseurs présumés, dont l'auteur présumé du coup de couteau mortel, sont toujours en garde à vue ce vendredi.