VIDÉO - Eau, essence, pâtes... Toute l'Europe vient dévaliser les supermarchés français

Les clients allemands n’hésitent plus à faire des stocks, parfois impressionnants, avec des caddies qui débordent. "Si j’avais acheté ces bouteilles d’eau en Allemagne, je les aurais payées 20 euros de plus", explique un client allemand, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "En Allemagne, les prix ont explosé", confirme un autre.

Par conséquent, dans ce Super U, l’approvisionnement a du mal à suivre. "On tourne à 26 palettes par jour et ça ne suffit pas. À 16h, on n’a plus rien", affirme Alphonse Martz, chef du rayon eaux minérales. Le chiffre d’affaires, lui, a bondi. "L’augmentation est de l’ordre d’une dizaine, voire quinzaine de pour cent. On a embauché du personnel au niveau de la batterie caisse et également dans les rayons", sourit Stéphane Dieber, directeur du Super U de Seltz.