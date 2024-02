VIDÉO - "C’est le bordel" : les écluses routières, un aménagement controversé

Afin de limiter la vitesse sur la route, on voit de plus en plus d'écluses fleurir en ville. C'est comme cela qu'on appelle ces portions de route où l'on pourrait rouler sur deux voies, mais où tout est réduit sur une. Censé apaiser les tensions, il génère en réalité de vives tensions (et de noms d'oiseaux !).

Deux automobilistes se trouvent face à face sur une portion de voie unique. Chacun se croit dans son bon droit et aucun ne veut reculer. Un bouchon se crée, les insultes fusent. On appelle cet aménagement une écluse, soit un soudain passage de deux à une seule voie avec un système de priorité. Il suffit de demander à ces automobilistes de Lyon ce qu'ils en pensent et de tendre l'oreille, les réponses sont pour le moins fleuries : "On est civique et on recule et c'est les c*** qui ont raison", "un bordel pas possible", vocifèrent deux d'entre eux dans la vidéo en tête de cet article.

Autre difficulté, ces aménagements surprennent parfois les automobilistes. En cas de mauvaise visibilité, ils peuvent se faire surprendre. "Les voitures s'encastrent et montent sur le trottoir alors qu'il y a une école et que c'est censé protéger", dit une habitante. Une écluse a été installée il y a quelques semaines devant une école primaire. Fin 2022, une fillette avait été fauchée sur le passage piéton. Le but est donc de faire ralentir les véhicules. Mais pour les mères d'élève, le résultat est contre-productif : "Ils veulent passer vite et du coup ne font pas attention aux piétons", déclare l'une d'elles dans le sujet de TF1.

Cet aménagement a coûté 100.000 euros. Madame le Maire du 9ᵉ arrondissement est dépitée de l'incivilité de certains automobilistes. Mais pour elle, l'écluse reste le meilleur système pour les faire ralentir : "Le choix des dos d'âne n'a pas été retenu", explique Anne Braibant à TF1, notamment "parce qu'il y a des lignes de bus fortes". Dans la métropole de Lyon, une centaine d'écluses ont déjà été installées. Bien que controversés, ces aménagements rassurent néanmoins globalement piétons et cyclistes.