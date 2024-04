"Permittent", "empouvoirement"... Connaissez-vous les nouveaux mots du dico ?

De tout nouveaux mots vont entrer dans le dictionnaire Larousse. Chaque année, près de 5000 sont passés en revue et 150 sont retenus. Souvent, ce sont les reflets de notre époque, comment en témoignent, cette année, ceux relatifs à l'avenir de la planète.

Chaque année, près de 5000 mots sont évalués pour entrer dans le Petit Larousse. Et ce lundi, ce dernier dévoile les "150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions" qui vont intégrer le dictionnaire dans sa version 2025 à partir du 22 mai. Cette nouvelle édition ne pouvait faire l’impasse sur les "écogestes", un terme qui s'est invité dans notre quotidien depuis plusieurs années et qui se veut le reflet d’une société de plus en plus préoccupée par l’avenir de la planète, et notamment par les pratiques "agrotoxiques". On en parle pour mentionner les substances nocives utilisées dans l’agriculture.

Parmi les autres mots et expressions qui font leur entrée dans la version 2025, on notera qu'un courant de pensée a quelque peu perturbé les Français : le "platisme". Il s’agit du fait de croire que la terre est plate. Espérons que les platistes ne cherchent pas l’"empouvoirement", qu’ils n’aient pas la volonté de prendre le pouvoir.

L’évolution de la société inspire d’autres innovations linguistiques. Connaissez-vous le statut de "permittent" ? C’est en fait une notion hybride, combinant les mots permanent et intermittent, qui désigne les intérimaires quasi-permanent.

Dans un autre registre, le Larousse salue à sa manière l’année olympique via le "planchodrome". Les "trottinettistes", de plus en plus nombreux, se passent de traduction. Souhaitons à ces nouveaux mots un meilleur accueil que le mot "courriel", entré dans le dictionnaire, mais toujours pas dans le langage courant.