Cette école de magie parisienne délivre un diplôme équivalent à bac +2 reconnu par l’État

Il faudra entre 2500 et 3000 heures dans la salle de spectacle pour décrocher le fameux diplôme bac+2, mais les étudiants s’entraînent aussi en dehors de leurs cours. "Le secret pour y arriver, c’est de le faire non-stop, non-stop, non-stop et il faut que ça devienne un automatisme, qu’on arrive à le faire sans réfléchir", explique Lionel. Ryan s’exerce sur ses amis et sur des inconnus qu’il rencontre dans les parcs. "La façon dont tu vas amener le tour, s’il est bien amené, même si on connaît la technique, on se laisse porter, comme un spectateur. C’est l’histoire qui va être importante plus que le tour de magie en soi", affirme-t-il. En juin, il devra réaliser des tours devant un jury afin de valider sa première année.

La formation coûte tout de même près de 15.000 euros, mais le diplôme délivré à la fin est un gage de qualité et permet aux jeunes de réaliser leur rêve comme par magie.