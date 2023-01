Écoles, transports, services publics : quelles perturbations pour ce nouveau jour de mobilisation contre la réforme des retraites ?

Dans le métro parisien, le trafic est moins perturbé que le 19 janvier, selon la RATP. Néanmoins, seules les lignes 1 et 14 automatiques fonctionnent normalement, mais avec un risque de saturation. Sur la plupart des autres lignes, des métros ne passent qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Certaines stations sont fermées, comme Bastille, Opéra, République ou Montparnasse-Bienvenüe. Les chauffeurs de bus et de tramways assurent 80% du service.

Dans les transports en région. Du côté de Lille (Nord), les bus tournent au ralenti et les rames sont à l'arrêt à Nice, dans les Alpes-Maritimes, par exemple. À Bordeaux, la majorité des bus fonctionnent, mais une dizaine de lignes sont supprimées, sept réduites et la fréquence des tramways est réduite sur trois lignes. Le taux de grévistes annoncé est de 16%, moins que le 19 janvier (24%). À Rennes, des dizaines de bus sont supprimés au départ en raison de la manifestation prévue ce mardi matin et d'autres lignes déviées. Les deux lignes de métro automatique doivent circuler normalement, selon la STAR. À Lyon, le métro est fortement perturbé depuis lundi 20h30. La ligne B est fermée, la circulation des lignes A et D est réduite. Les bus et trams sont aussi touchés, notamment le T7 qui sera fermé, selon Keolis.