Économies d’énergie : ce restaurant fait le plein pour ses soirées sans électricité

Cet établissement de 38 couverts affiche complet ou presque chaque mardi soir. "Comme quoi, on n’a pas besoin d’électricité pour passer un bon moment, surtout quand c’est romantique", affirme un client. Au menu, uniquement des fondues et des galettes. En cuisine, Aurélien travaille dans l’obscurité à l’aide d’un piano à gaz. "C’est compliqué, mais on y arrive. Il n’y a pas le bruit de la hotte, pas le bruit du four, juste le bruit de la fondue qui est en train de crépiter tout doucement", se réjouit-il.