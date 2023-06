La phase d'admission s'ouvre ce vendredi sur la plateforme "MonMaster"

Le coup d'envoi est donné. Les étudiants titulaires d'un niveau Bac+3 qui souhaitent poursuivre leur étude en intégrant un master reçoivent dès ce vendredi les premières réponses à leurs vœux de formation, sur la plateforme MonMaster, sur laquelle la phase de candidature avait ouvert en mars. Ils auront jusqu'au 21 juillet pour accepter ou non les propositions des établissements. Contrairement à Parcoursup, destinée aux bacheliers qui entrent en études supérieures, cette plateforme ne comprend pas de phase complémentaire.

Dès ce vendredi, les candidats pourront savoir si la formation visée a accepté leur candidature, s'ils sont sur liste d'attente et à quel rang, ou si une formation n'a pas retenu leur candidature. "Il sera à chaque fois possible d'accepter définitivement une proposition, de la refuser, ou de l'accepter provisoirement le temps d'obtenir une réponse d'un vœu en liste d'attente", explique le ministère. Chaque matin jusqu'au 20 juillet, les files d'attente seront mises à jour en fonction des choix faits et les candidats seront alertés par courriel et SMS dès qu'ils recevront une ou plusieurs propositions d'admission.