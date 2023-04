VIDÉO - École : Emmanuel Macron cajole les enseignants, qu'en pensent-ils ?

"C'est très insuffisant", a réagi Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré (collèges et lycées), pour qui "Emmanuel Macron ne tient pas la promesse de 10% d'augmentation pour tout le monde". Pour Audrey Lalanne, professeure à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) sollicitée dans le sujet ci-dessus, sa vocation ne se résume pas à sa feuille de paie. Pour autant, les chiffres qui y apparaissent chaque mois, reflètent-ils vraiment son investissement ? "Au bout de 4 ans d'ancienneté, j'ai 2070 euros. Heureusement, j'ai une prime en plus qui me permet d'arriver à 2190. Mais autrement, on voit bien qu'il y a beaucoup de collègues qui ne touchent pas assez d'argent".

Le salaire net mensuel moyen des enseignants du secteur public s'élevait en 2020 à 2.596 euros, selon le dernier bilan social publié par le ministère de l'Éducation (primes et indemnités comprises), avec de fortes disparités entre les enseignants, selon leur statut, leur ancienneté, etc. Le gouvernement propose ainsi aux enseignants de gagner plus en travaillant plus. Et ce sur la base du volontariat : soutien scolaire, projet d'aide pédagogique ou remplacement de courte durée, soit 18 heures par an et par mission.