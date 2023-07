VIDÉO - Église foudroyée en Indre-et-Loire : "Tout de suite, on pense à Notre-Dame"

Annick vit à Descartes, elle habite dans une rue près de l'église. Elle était chez elle dimanche matin quand l’orage a éclaté. "On a entendu un gros boum (…) Je suis partie dans ma chambre", confie-t-elle à TF1. C’est là qu’avec son mari, ils ont vu l’église en flammes. Très vite, l’incendie se propage. Il est visible du centre-ville. Les pompiers sont là en quinze minutes, mais le feu est spectaculaire. "Moi, je me suis mariée là. Mon fils a été baptisé là. Il a fait sa communion là. Moi, ça m’a bouleversée et beaucoup de gens aussi", poursuit la retraitée.