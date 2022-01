Ehpad Orpea : l'enquête qui fait scandale

Un acteur majeur du secteur est mis en cause. Parmi les 350 maisons de retraite médicalisée du groupe Orpea en France, celle de Neuilly-sur-Seine est au cœur de la tourmente. Selon une aide-soignante au micro de TF1, qui est toujours salariée du groupe, tout y serait rationné : la main-d'oeuvre, la nourriture, et même les protections contre l'incontinence. "Des personnes alitées peuvent rester dans leur urine pendant combien de temps ? Nous, la plupart des soignants, ça nous choque ! C'est un boulot à la chaîne. Tu fais 12 personnes voire 14 personnes. Mais comment veux-tu faire ? Même si on te dit 10 minutes par personne ou 5 minutes, comment tu veux faire ?", révèle-t-elle.