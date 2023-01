Ehpad : un an après les révélations, la situation est-elle meilleure ?

Les révélations d'il y a un an sur les Ehpad après la publication du livre Les Fossoyeurs ont créé une onde de choc. Depuis, quels contrôles ont été mis en place ? En mars 2022, l'État annonce que, d'ici 2024, tous les Ehpad seront contrôlés. En conséquence, d'ici à la fin de l'année, 120 postes de contrôleurs doivent être créés. Le chiffre est encore insuffisant, selon la Défenseure des droits. Il y a tout de même 7500 Ehpad en France. Il faudrait aussi davantage d'inspections surprises. "C'est indispensable qu'il y en ait plus et plus rapidement parce que nous, ce que nous observons depuis notre dernier rapport de 2021, ce sont 282 réclamations supplémentaires. Manifestement, ce sont des endroits où il faudrait qu'il y ait des contrôles et des contrôles inopinés", a expliqué Claire Hédon.

"Nous constatons toujours des atteintes aux droits des résidents en Ephad (...). La réponse des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur des atteintes dénoncées, ni de l’urgence", regrette-t-elle dans un entretien au JDD, elle qui présentait lundi un rapport de suivi de 64 recommandations émises en mai 2021, pendant la crise du Covid.