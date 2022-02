Ehpad : un autre géant du secteur mis en cause par des familles

De son côté, le groupe Korian dément. Son avocat, Me Emmanuel Daoud, a expliqué que "chez Korian, il n'y a pas de système de rationnement. Il n'y a pas de rationnement alimentaire. Il n'y a pas de système de rationnement de soins apportés aux résidents et aux résidentes, au contraire". Le groupe assure n'avoir été notifié d'aucune plainte pour le moment et affirme que dans le cas contraire, il y répondrait avec attention.