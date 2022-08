Eléctricité : des coupures cet hiver ?

Si ces coupures sont imposées, elles seront accompagnées d'une compensation financière versée par l’État. L'approvisionnement au niveau national est de plus en plus tendu. Seuls 45 % des réacteurs nucléaires sont en activité, et EDF vient d'annoncer la prolongation de l'arrêt de quatre d'entre eux. Ces coupures pourraient concerner les particuliers ? En dernier recours seulement, et jusqu'à deux jours seulement, pas plus.