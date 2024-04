Installations électriques : des millions de logements plus aux normes

Selon une étude publiée ce lundi, huit installations électriques sur dix de plus de quinze ans, ne sont pas conformes aux standards actuels. Conséquence : elles présentent des risques d'incendies ou d'électrocution.

Des millions d'habitations en proie à une menace quotidienne ? Selon une étude de l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE) parue ce lundi, huit installations électriques sur dix de plus de quinze ans, ne sont pas conformes aux standards actuels. Dans le détail, sur les 31 millions de logements construits avant 2008, 83% comportent au moins une anomalie électrique, et pas moins de 64% des installations électriques de plus de quinze ans présentent notamment des défauts de prise de terre, pourtant indispensable pour dévier le courant vers la terre et éviter une électrocution.

A titre de repère, une incendie d'habitation sur trois est d'origine électrique. Et c'est dans les copropriétés que l'électricité est souvent négligée. 90% des installations dans les parties communes comportent au moins une anomalie.

En appartement ou en maison, les spécialistes préconisent une révision des installations électriques au moins tous les dix. Autre conseil outre la mise aux normes : éviter au maximum les multiprises, qui peuvent parfois surchauffer et provoquer un incendie.

A titre d'illustration, pour que son installation électrique soit aux normes, le propriétaire d'une maison des années 60 en rénovation a déboursé 12.000 euros, nous explique-t-il dans le reportage en tête ce cet article.