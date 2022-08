Électricité : le manque d’eau limite la production des barrages

La sécheresse n’a pas épargné le lac de Naussac. C’est du jamais-vu, à en croire certains habitants. Les réserves d’eau sont au plus bas. Ce manque d’eau menace désormais la production d’électricité du barrage, capable d’alimenter en temps normal plus de 5 000 foyers. Et ce problème est loin d’être isolé.