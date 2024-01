VIDÉO - Électricité : regardez les interventions de haut vol des "anges gardiens" du réseau français

Comment sont entretenues nos lignes électriques les plus importantes ? Des hommes interviennent dans des nacelles à 100 km/h en plein ciel.

Leur bureau, c'est un hélicoptère pour ceux qu'on surnomme "les anges gardiens de l'électricité". Leur mission aujourd'hui, grâce à cette caméra infrarouge ultra-perfectionnée, détecter d'éventuels problèmes sur les pylônes et les lignes à très haute tension : "On est entre 30 et 40 mètres de lignes pour avoir un travail optimal, il faut vraiment être très près des lignes", explique François Gilet, pilote d'hélicoptère. "On va essayer de trouver s'il y a des échauffements sur les câbles électriques".

Cette autoroute de l'électricité est l'une des plus importantes de l'Hexagone. Elle permet de fournir 60% des besoins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette zone d'un blanc intense (ci-dessous) signifie que le câble à cet endroit est trop chaud.

Il sera donc remplacé par une autre équipe de haute voltige, clairement moins confortablement installée.

L'an dernier, 350 km de lignes à haute tension ont été rénovées dans le pays, grâce à des câbles. Dans les prochaines années, de nouvelles lignes à très haute tension vont être construites pour répondre à nos besoins en électricité, qui ne vont faire qu'augmenter.