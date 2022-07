Électricité : pourquoi la France relance une centrale à charbon ?

Et le compte à rebours est lancé pour être prêt à temps cet hiver. Il faut inspecter et remettre les machines en état en un temps record. L'objectif est d'éviter le scénario du pire avec des coupures d'électricité dans les prochains mois. Après six mois d'exploitation, la centrale devrait néanmoins retrouver le sommeil. Une fermeture est prévue le 31 mars 2023.