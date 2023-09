VIDÉO - Pylônes électriques : le défi de l'enfouissement

À chaque fois qu'il sort de chez lui, cet habitant ne peut pas le rater, ce pylône est posé à quelques mètres de son entrée. Thomas vit ici depuis près de dix ans, et préfère en sourire. Juste à côté, d'autres maisons sont également cernées par des lignes. Dans ce quartier, il n'y a pas moins de quatre pylônes sur quelques mètres carrés seulement.

Mais alors comment faire pour les faire disparaître ? La solution retenue dans la partie est de Nantes (Loire-Atlantique) a été d'enterrer les câbles. En tout, une cinquantaine de structures ont disparu des paysages nantais. Environ cinq lignes à haute tension passent désormais sous terre, un chantier de plusieurs années, et un coût de 15 millions d'euros. C'est un choix assumé par la ville. "On va libérer de l'espace, de la vision. Ça libère de la place au sol aussi parce que quand on a un câble qui passe au-dessus, on ne peut pas forcément faire des projets en dessous. La libération du foncier nous a permis de construire un centre socio-culturel, une maison de quartier et une école aussi", nous explique Tristan Riom, vice-président à la transition écologique de Nantes métropole.