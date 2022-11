Hausse des prix de l'énergie : électricité, quels scénarios pour l'hiver ?

En cas de grand froid, faut-il alors s’inquiéter ? Le deuxième scénario évoque un hiver sous tension dès janvier. Il n’y aura pas de blackout, mais des coupures ciblées. Le risque est accru entre 8h et 13h et 18h et 20h pour les particuliers. "On aura des coupures ciblées, c’est-à-dire qu’on va définir des zones dans lesquelles pendant jusqu’à deux heures, on annoncera une coupure de courant et ces coupures seront tournantes, donc elles seront organisées, maîtrisées, mais elles auront lieu", explique Emmanuelle Wargon, présidente de la commission de régulation de l’énergie. Les particuliers devront s'adapter.