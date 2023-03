Ovalie, la vache égérie du Salon de l’agriculture, déjà envoyée à l'abattoir ?

Mais la star du Salon n’a pas été abattue sitôt rentrée chez elle. Contacté, son éleveur dément et assure qu’Ovalie est en bonne santé. "C’est une vache jeune et avec tout le potentiel qu’elle a, on espère la garder encore longtemps", confie Michel Van Simmertier, espérant le décès de sa vache le plus tard possible. "Peut-être dans dix ans s’il ne lui arrive rien. On touche du bois." En réalité, les vaches de race ayant gagné des prix sont considérées comme parfaites pour se reproduire et sont rarement abattues pour leur viande. C’est aussi le cas des mâles : l’un des taureaux victorieux de cette saison, prénommé Oural, a désormais "une belle carrière de géniteur" devant lui, selon son propriétaire.

Ainsi, les prédécesseuses d’Ovalie n’ont pas non plus été emmenées à l’abattoir après le Salon qui les a rendues célèbres. Le 24 février, à la veille de l’édition 2023, Ouest France est justement revenu sur le devenir de trois d’entre elles. Idéale, égérie 2020, se trouve "en pleine forme", tandis que Fine participe régulièrement au Salon de l’agriculture depuis 2017. Cerise, égérie 2016, est morte mais accidentellement, le 27 juillet 2016 en donnant naissance à un veau.