Éloigner les SDF des centres-villes : y a-t-il eu dérapage à Auxerre ?

Entre besoins de sécurité et humanité, la question des marginaux est devenue un casse-tête pour les villes. Depuis plusieurs années, certaines ont mis en place des dispositifs qui font à chaque fois des barres, des plots, des pics et des raies métalliques devant les immeubles et les magasins pour empêcher les sans-abri de s'y installer. À Nice par exemple, la mairie a dressé il y a quatre ans des barrières métalliques sur les marches du palais de Justice. Et elle ne s'est pas arrêtée là. À deux pas du palais de Justice, une statue et des chaises ont remplacé en 2021 une fontaine, officiellement pour des raisons de sécurité. Les sans-abri, on les retrouve désormais plus loin, loin de ce quartier touristique.