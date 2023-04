Macron accueille la Conférence Nationale du Handicap à l'Élysée, un collectif d'associations boycotte

Au programme de cette conférence, quatre thématiques : "l'accessibilité universelle" (pour tous les lieux et tous les handicaps), "l'acte 2 de l'école et l'université inclusives", la "mobilisation pour le plein emploi", la "simplification des parcours pour l'accès aux droits et à l'offre médico-sociale", indique-t-on à l'Élysée. L'entourage du président promet des "annonces fortes", avec "une implication immédiate sur les trois années à venir" sur la vie des 12 millions de Français concernés par le handicap et 8 millions d'aidants. Ces 70 mesures "ont vocation à être déployées immédiatement".

Prévue entre 14H et 17H, la conférence comprendra des tables rondes et sera clôturée par une allocution du président de la République. Les annonces pourraient notamment concerner l'accessibilité dans la vie quotidienne.