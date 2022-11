Emmanuel Macron : "L'Europe n'est désormais plus à l'abri de frappes de missiles, de drones"

Lors d'un discours à Toulon, le chef de l’État a rappelé l’importance de la défense aérienne, mis en exergue notamment par le conflit ukrainien. "L’Europe n’est désormais plus à l’abri de frappes de missiles, de drones et nous devons intégrer cette réalité. La technologie met désormais à la disposition d’adversaire qui ne sont pas toujours des États, les moyens de frapper à distance", a prévenu Emmanuel Macron, rappelant que "la défense aérienne de notre continent est une question stratégique, solidaire et aux multiples ramifications qui ne peut se résumer à la promotion d’une industrie nationale ou tierce aux dépens de la souveraineté européenne."