Macron reçoit lundi les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie

Le président l'a dit jeudi 30 mars, le pays doit "avancer", et ça malgré la crise sociale et politique provoquée par l'adoption de la controversée réforme des retraites. C'est pourquoi Emmanuel Macron reçoit lundi les membres de la convention citoyenne qui ont réfléchi à la possibilité de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté pour "tracer la suite" du processus, a fait savoir l'Élysée. "Le président leur dira quelle suite il entend réserver à leurs travaux majeurs", a dit l’Élysée à l'AFP, tout en rappelant que la réflexion de ces quelque 200 Français tirés au sort s'inscrivait "dans un cadre de consultations plus larges".