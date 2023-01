Pénurie de main-d'œuvre : ces entreprises qui recrutent sans CV

Sur le front du chômage de longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus diminue de 13,5% sur un an, mais reste élevé à près de 2,3 millions (catégories A, B et C). Ils représentent encore 45,2% (-4,3 points sur un an) du total des demandeurs d'emploi.

Pour accélérer cette baisse du chômage et atteindre son objectif de plein emploi - un taux de chômage autour de 5% au lieu 7,3% actuellement - le gouvernement mise notamment sur sa réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur le 1er février. Celle-ci prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi qui ouvrent des droits. Un chômeur qui aurait eu droit par exemple à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus droit qu'à neuf mois. Les seniors passent d'un maximum de 36 mois à 27. Un plancher de six mois sera préservé. Les premiers impacts sont donc attendus à partir du 1er août.