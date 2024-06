Si elle n'est pas toujours bien appliquée, la réglementation interdit l'affichage de panneaux publicitaires en dehors des agglomérations. Un problème de taille pour les hôteliers, les restaurateurs ou autres commerçants cherchant à faire connaître leur établissement. Le 13H de TF1 s'est rendu dans le Puy-de-Dôme, où plusieurs professionnels concernés craignent de mettre la clé sous la porte.

Il ne décolère pas. Propriétaire de gîtes de montagne dans le massif du Sancy, Georges Sarliève se voit aujourd'hui contraint à un changement qu'il n'avait pas prévu. Depuis plus de 30 ans, l'emplacement de ses chalets de Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme) est indiqué par des panneaux au bord des routes. Problème, un tel affichage est en fait interdit et doit donc être enlevé.

"Ici, on est à 1100 mètres d’altitude, on a un petit chemin, c’est très difficile d’accès. Et que ce soit en hiver ou pas, les gens ont du mal à nous trouver", peste l'hôte, qui craint de perdre une partie de sa clientèle. "Pour nous, ce panneau est indispensable !"

"Pas vivable"

Quelques kilomètres plus loin, il faut là aussi bien connaître la route pour trouver l'auberge d'Isabelle. Depuis qu'elle a dû retirer ses panneaux, le constat est sans appel : son établissement accueille presque deux fois moins de monde.

"Ce n'est pas vivable, c'est impossible", déplore-t-elle. "On a besoin de tous ces touristes qui viennent en avant-saison, en après-saison, et qui ont besoin de trouver de belles auberges, de beaux restaurants, des produits du terroir."

La réglementation encadre strictement la pose de ces panneaux publicitaires pour éviter la dégradation du paysage. Pour chaque enseigne encore affichée, les commerçants s'exposent à une amende de 230 euros par jour, un montant extrêmement dissuasif.