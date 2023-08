Canicule : en vigilance rouge, quelles sont les obligations de l'employeur ?

La vague de chaleur est considérée comme "d’une sévérité exceptionnelle", par Météo-France. La vigilance rouge, niveau d’alerte maximale, est déclenchée et concerne à compter de ce mardi 19 départements. Dans ces territoires, à l'instar de la Vallée du Rhône ou de l'Occitanie où l’on attend jusqu’à 42 °C mercredi et jeudi, travailler n’est pas sans danger pour la santé. Dans certaines professions, l’organisme est soumis à rude épreuve, augmentant ainsi le risque d’accident de travail.

Au début de l’été, lors de la présentation de son "plan chaleur", le gouvernement a établi que les contrôles de l’inspection du travail sont renforcés en cas de passage en vigilance rouge "pour les activités en extérieur (BTP, travaux agricoles) mais aussi la restauration, la boulangerie, les pressings etc.". Là où les travailleurs sont particulièrement exposés aux risques liés à ces épisodes de chaleur extrême. Le Code du Travail impose alors aux employeurs d’adapter, si possible, l’organisation du travail aux conditions climatiques, afin de garantir la santé physique et mentale des travailleurs ainsi que leur sécurité.