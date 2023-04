EN DIRECT - Grève du 6 avril : "Stop à la provocation", lance Laurent Berger à Emmanuel Macron

PAS-DE-CALAIS : OPÉRATION DE FILTRAGE A CARVIN





Alors qu'une opération de filtrage est organisée au centre de transports de Carvin, les automobilistes sont largement ralentis. Une mobilisation que certains comprennent totalement.





"Il faut se battre jusqu'au bout, car si on lâche maintenant, on n'aura jamais gain de cause" estime l'une d'entre elle. "Je suis chauffeuse routière, on a des salaires bas, si les gens doivent aller jusqu'à 64 ans, ça sera très compliqué".