EN DIRECT - Grève du 13 avril contre la réforme des retraites : les dernières prévisions dans les transports

LES PRÉVISIONS SNCF





Voici les prévisions de trafic sur le réseau SNCF d'Île-de-France pour ce jeudi 13 avril :





- Lignes J, K et U, T4, T11 et T13 : service normal

- RER B : service quasi-normal

- RER A, lignes N et P : 3 trains sur 4

- RER C et E, lignes H, L et R : 2 trains sur 3

- RER D : 1 train sur 2