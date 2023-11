VIDÉO - En France, des salles de sport pour tous les goûts

Dans une ville comme Limoges, le nombre de salles a presque doublé en quelques années. Face au grand nom de "la remise en forme", certains indépendants accueillent, eux aussi, de plus en plus de monde. "Je suis là depuis le mois de juin, et les cours sont pleins", affirme une adhérente venue faire sa séance de fitness collective. "C'est bien pour le mental, pas seulement pour le physique", renchérit un autre.

Mais la clé du succès est désormais de se démarquer. "Les grosses chaines ont boosté le marché, mais la partie cours collectifs est vraiment très peu exploitée, car elle nécessite d'avoir des coachs qui se jettent corps et âme dans ce créneau", explique Sébastien Bourg, gérant de la salle de sport "Espace forme" à Limoges. Même volonté de se différencier dans la salle de sport "Osmo'z", intégralement aquatique. "Comme ça on n'a pas des courbatures derrière, c'est plus facile, ça nous porte", réagit une sportive dans le reportage ci-dessus. "On ne se fait pas mal, car l'eau amortie, donc c'est vrai que nous, on n'a pas de blessés, et c'est l'avantage", abonde Virginie Peyrat, coach et responsable des lieux.