VIDÉO - En Haute-Loire, une école bloquée par des parents d'élèves opposés à une fermeture de classe

Le maire de cette commune de 600 habitants est dépité. "Autour de nous, il y a eu des tas d'établissements à qui on a laissé le temps de voir si la courbe pouvait s'inverser. Mais nous, on nous laisse pas de chance. On a la forte impression qu'on attendait juste l'occasion pour nous fermer la classe", se plaint Pascal Gibelin, convaincu que le nombre d'élèves aurait pu remonter.

Selon Marie-Hélène Aubry, inspectrice d'académie de Haute-Loire, c'est la baisse de population qui l'impose. "Blesle est dans une situation démographique de baisse continue depuis dix ans. Il ne va pas échapper à cette mesure puisque ce serait très inéquitable pour d'autres parties du territoire où là, au contraire, il faudra ouvrir une classe", justifie-t-elle.