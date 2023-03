EN IMAGES - Grève du 28 mars : de multiples actions et des blocages parfois musclés

Partout en France ce mardi matin, des petits groupes de manifestants et des actions très fortes, sur des axes stratégiques, pour peser au maximum. Sur la rocade de Rennes, par exemple, des barricades de poubelles et de branches enflammées ont été érigées. Les voitures passent au compte-goutte. Résultat : 50 kilomètres de bouchons. "Je devais commencer à 8h30, il est 9h35", témoigne auprès de TF1 une automobiliste bloquée dans un embouteillage. Les manifestants ne sont pas très nombreux, mais très virulents. Quand les pompiers viennent éteindre un feu, ils ne sont manifestement pas les bienvenus.

À Caen, blocage total sur la rocade : 14 km de bouchons et des professionnels qui prennent du retard dans leur journée de travail. "Je vais faire moins de clients dans ma journée, donc forcément c'est du chiffre en moins", explique un conducteur au volant de son camion. Un peu plus loin, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Selon des témoins, une voiture a forcé le barrage et renversé une femme. "On a essayé de bloquer la voiture mais il a forcé le barrage, raconte un manifestant. Y'avait un cône, 5 ou 6 personnes devant, et il a foncé dans le tas".