EN IMAGES - Manifestation contre l'autoroute A69 : haute en couleurs, mais sans heurts

Un pari réussi pour les organisateurs. Des milliers d'opposants se sont réuni dans le calme ce samedi 22 avril pour manifester contre la future autoroute A69 Toulouse-Castres. Les forces de l'ordre étaient fortement mobilisées, craignant des débordements similaires à ceux d'avril dernier contre le projet des méga-bassines à Sainte-Soline. Lors de cette mobilisation dans le Tarn, le parcours a été respecté par les militants écologistes. Aucun débordement n'a été recensé.

"C'est ce qui était convenu et on est super content, ça se passe très bien ! On occupe une voie. Elle est occupée par des personnes de bonne volonté", assure un militant au micro de TF1. Selon les organisateurs, 8200 personnes étaient présentes lors de ce rassemblement, 4500 selon la préfecture de police. Comme le montrent les images du reportage en tête de l'article, les manifestants ont fait preuve d'inventivité, en défilant avec des tenues et installations colorées.