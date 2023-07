EN IMAGES - Pays Basque : Ambiance de folie aux fêtes de Bayonne

Un peu plus tôt, par dizaine de milliers, les festayres, comme on les appelle ici, avaient rejoint le centre de Bayonne. On y voit une marée blanche parée de ses foulards et ceintures rouges unies au son de l’hymne de fête. Une fois la nuit tombée, une piste de danse est improvisée devant chaque bar, sur chaque pont ou place. "La bonne humeur du Sud-ouest, c'est ça qu'on aime ici", affirme une festayre dans la vidéo en tête de cet article. Et qui dit Sud-ouest, dit forcément bandas, les fanfares.

La fête s’est aussi largement tenue dans les peñas, les associations chargées notamment de promouvoir la culture de Bayonne.

L’an dernier, 1.200 000 personnes ont participé aux Fêtes de Bayonne, faisant de 2022 une année record. Rappelons que plusieurs agressions et incidents avaient alors été recensés. Jeudi matin, après une première nuit de fête, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a fait état d'une suspicion d'agression sexuelle, "pas encore clairement établie".