En manque de personnel : comment vont faire les crèches ?

Jour de rentrée pour Mélanie, Kimberley et les huit enfants de la micro-crèche Les p’tits Babadins de Freneuse (Yvelines). Si l'équipe est aujourd'hui au complet pour les encadrer, c'est presque un exploit. Recruter du personnel devient un casse-tête. Et pour cause, les postulantes ne manquent pas d'offres d'emploi. En France, plus de 9 000 postes sont à pourvoir.