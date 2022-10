En octobre, des habitants rationnés en eau !

Sylvianne n'ouvre jamais son robinet sans une bassine d'eau dans l'évier. Comme tous les habitants de Seillans, elle va devoir faire un effort supplémentaire pour économiser l'eau. La mairie demande aux habitants de limiter leur consommation à 100 litres par jour et par personne. Pour y arriver, certains ont mis en place un système dans leur salle de bain et leurs toilettes : "J'ai réglé mon flotteur à la moitié de la cuve. Il ne faut pas faire tourner le même jour le lave-vaisselle et la machine à laver".