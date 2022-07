Comment les vacanciers font des économies

Les repas sont les premières dépenses que l’on cherche à limiter en vacances. Pour cela, il faut faire des choix. Ce lundi matin sur le marché de Quiberon (Morbihan), les commerçants sont inquiets. Pour faire des économies, les vacanciers sortent moins. Les locations équipées d’une cuisine ainsi que les campings sont plébiscités. Sylvie vient dans un restaurant depuis 20 ans, mais cette année, elle doit restreindre ses dépenses. De toute façon, quand on est face à la mer et qu’il fait beau, on n’a plus envie de bouger. Ainsi, les vacanciers font des économies sur le carburant.