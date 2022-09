VIDÉO - "En voiture Simone !" : mais qui est la Simone de cette (vieille) expression ?

En 1930, Simone se lance dans la course automobile. Devenue une célèbre pilote, elle remporte de nombreux rallyes jusqu’en 1957. C’est sa notoriété (et sa conduite sportive) qui donne alors naissance à l’expression : "en voiture Simone, c’est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne". Car la native de Royan (Charente-Maritime) n'a peur de rien, et encore moins de la vitesse. "Quand je roulais à 200, je disais : 'si la voiture me lâche, ça peut arriver !' Là, on se sent un petit… mais j'avais la baraqua", se confiait-elle avec humour dans une archive que montre le reportage de TF1.

De nos jours, l'expression peut paraître un peu sexiste et démodée. Ce qui n'empêche pas certains de voir en ces quelques mots un message positif. C’est le cas d'Amel Ananna, créatrice d'une boutique de vêtements à Paris baptisée En voiture Simone. "Il y a un côté qui peut paraître un peu macho, mais en même temps, il y a aussi un autre côté qui peut être hyper-féministe et hyper-valorisant", assure la commerçante.