En vol avec la Patrouille de France

Pour connaître leur partition sur le bout des doigts, répétition des gestes deux à trois fois par jour, dans une bulle de concentration, presque hypnotisés. Il faut six mois de préparation physique et mentale, du matin au soir. Ce sont huit avions qui volent. Pour ne faire qu'un, il faut qu'ils soient à l'unisson et agissent de la même façon de manière coordonnée et synchronisée.