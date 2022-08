Encore 35 000 ponts en mauvais état

Laurence traverse un pont presque tous les jours avec une certaine appréhension. Depuis quelques années, les fissures et l'effritement du revêtement du pont qui traverse Crépy-en-Valois laissent apparaître la structure de l'ouvrage entièrement rouillée. Sa restauration est une priorité pour la mairie. Elle assure que toutes les mesures de sécurité sont prises et que l'édifice ne menace pas de s'effondrer. "On a bloqué la route pour des camions pour la sécurité. On n'a aucun problème avec la circulation de nos véhicules", explique Virginie Douat, maire de Crépy-en-Valois.