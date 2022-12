Éclairage public : baisse "historique" de la consommation d'électricité la nuit en décembre, selon Enedis

Cette baisse a été enregistrée en "cœur de nuit", entre minuit et 4H du matin, par rapport à la même période en 2021, précise encore Enedis, qui souligne "une baisse significative, la plus importante enregistrée" par le gestionnaire. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, "avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1.300 mégawatts".