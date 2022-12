Comment l'alerte sera donnée en cas de coupure de courant cet hiver ?

"Responsabilité, mais pas de panique" : interrogé par TF1/LCI samedi, Emmanuel Macron a tenté de rassurer sur d'éventuelles coupures de courant cet hiver. Les autorités préparent en effet six à dix délestages sur la saison, de quoi soulager le réseau électrique s'il venait à être surchargé. Ils "concerneront les pics de consommation électrique, donc les jours de semaine, et les créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h", et le mois de janvier serait le plus à risque, indique le gouvernement dans une circulaire du gouvernement transmise par les préfets, consultée par TF1info. La mesure restera toutefois "exceptionnelle" et sera "mise en œuvre en dernier recours", insiste-t-il.

Ainsi, près de 40% des Français ne seront jamais concernés par ces délestages, "soit parce qu'ils sont listés comme des usagers prioritaires, soit parce qu'ils sont raccordés à une ligne qui alimente un usager prioritaire ou un site vital qui ne peut pas être coupé", précisent les autorités. Mais pour les 60% autres, comment seront-ils informés pour se préparer aux éventuelles périodes de coupure ? Les lieux concernés et les horaires seront signalés la veille, vers 17h. Voici le détail du protocole.