Energie, le fin des fleurs d'été en plein hiver ?

Le gerbera fait le succès d’une entreprise horticole de Celettes (Loir-et-Cher) depuis 34 ans. Mais pour la première fois, Maxime Clément, horticulteur, va réduire sa production. Il est désormais impossible de chauffer et d’éclairer 5 000 mètres de serre pendant tout l’hiver. Chez le producteur de fleurs coupées, le coût de l’énergie sera multiplié par quatre en janvier. La facture passerait de 100 000 à 400 000 euros. Tout est donc repensé pour faire des économies. Plus de la moitié des serres resteront à moins de 2 °C cet hiver. Les pieds de gerbera seront mis en dormance. Il faut réduire les charges et renoncer à certaines fleurs comme l’anthurium. En effet, la plante exige 12 °C pour fleurir.