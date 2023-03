VIDÉO - Quels sont les départements champions de la sobriété énergétique ?

Depuis six mois, Marthe a débranché son sèche-linge. L’économie sur la facture, c’est près de 100 euros sur un an. La retraitée se chauffe de plus en plus au bois. Elle a aussi baissé le thermostat des chauffages d’un degré. Grâce à ces petits gestes, le Lot est le département où la consommation d’électricité des particuliers a le plus diminué.

Selon les données d'Enedis, la consommation des ménages a baissé de 13,9%, 13,6% et 12,8% pour les départements sur le podium : le Lot, les Landes et l'Aude. Les baisses les plus fortes se situent dans le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen.