VIDÉO - 300 euros par personne : à Romans-sur-Isère, les agents municipaux incités à économiser l'énergie

Quand on pénètre dans la mairie de Romans-sur-Isère, il n'y a plus de lumière allumée. Pourtant, il ne s'agit pas d'une panne. Dans le cadre d'un plan de sobriété, des directives claires ont été données aux 600 agents. "La thermostatique du radiateur a été changée pour être à 19 degrés tout le temps et en termes d'éclairage, on se sert davantage de la lumière naturelle et on utilise la lumière d'appoint quand il y a besoin", explique Elsa Dussert, assistante de direction.

Le but est de baisser de 15% la consommation énergétique. Alors aucun détail n'est oublié, comme laisser les portes ouvertes. "Le soleil, l'après-midi, tape. Donc tout de suite la température remonte un peu et le fait de laisser les portes ouvertes, on a l'impression que la chaleur se disperse mieux", affirme Caroline Faure, responsable du service administration générale. Ou encore davantage se couvrir. "Dès qu'on commence à ressentir le froid parce qu'on est sur des postes statiques, on met la doudoune", poursuit-elle.