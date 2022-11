Crise de l'énergie : les producteurs de fruits et légumes réclament un bouclier tarifaire

Vous adorez les dévorer, mais vous ne vous doutez pas qu'elles sont très gourmandes en électricité. Entre les machines de conditionnement et les frigos pour la conservation, en 2023, la facture énergétique de ce producteur de pomme devrait passer de 80.000 à 500.000 euros par an.

"On veut juste vivre de notre travail et pour ça on a besoin d'un coup de pouce de l'Etat. Si rien n'est fait pour nous aider et que les charges restent aussi élevées, malheureusement on devra prendre les décisions qui s'imposent, peut-être arrêter l'activité", prévient Alexandre Prot, gérant de la production Les Vergers de Sennevières à Chèvreville (Oise).

Malgré cela, il est inenvisageable pour ce gérant d'augmenter les prix de ses fruits, vendus jusqu'à trois euros le kilo, en supermarché. "Il est très compliqué de répercuter la hausse des charges dans les prix parce qu'avec l'inflation, les Françaises et les Français font extrêmement attention à leurs dépenses", poursuit-il dans la vidéo en tête de cet article.